Jodocularımız Analig Türkiye finallerinde

HALİL ÖZTÜRK

Judocularımız Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye finalleri için Samsun’da. Dün başlayan ve yarın yapılacak final müsabakaları ile sona erecek olan Anadolu Yıldızlar Ligi final grubu müsabakalarında Çorum kafilesinde İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ ve antrenörler Hakan Taştan ve Savaş Taştan yönetiminde 36 kiloda Şeyma Telli, 44 kiloda Sifa Nur Doğan, 48 kiloda Merve Küçükaltın, 52 kiloda Elif Kayacı, 57 kiloda Rümeysa Akdemir ve 63 kiloda Rabiya Akdemir tatamiye çıkacaklar.

Judo İl Temsilcisi Hüseyin Üstündağ grup ve yarı final grup maçlarındaki dereceleri ile Türkiye finallerine katılma hakkı kazanan sporcularının kürsüye çıkmak için ellerinden gelen mücadeleyi vereceklerini söyledi.