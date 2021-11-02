Judocularda iki madalya

MURAT KARASU

Çorum Belediyesi Gençlikspor’un Judocuları Kırşehir’de yapılan Uluslararası turnuvada iki bronz madalya kazandılar.

29-31 Ekim tarihleri arasında Kırşehir’de yapılan 2. Uluslararası Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvasında 1200 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Yıldızlar kategorisinde turnuvaya katılan Çorum Belediyesi Gençlikspor Kulübü sporcularından 36 kiloda Safra Bozkurt ve 42 kiloda Abdülkadir Dinçer sıkletlerinde üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Çorum Belediyesi Gençlikspor Judo antrenörü Savaş Taştan Uluslararası turnuvada sporcularının gösterdiği performanstan memnun olduklarını belirterek madalya kazanan sporcularını tebrik etti ve kendilerine bu ortamı hazırlayanBelediye yönetimi ile kulüp yönetimine teşekkü etti.

Güncelleme Tarihi: 02 Kasım 2021, 11:46