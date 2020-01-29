Kabakçı ve Aşkan Diyarbekirspor’da

HALİL ÖZTÜRK

Diyarbekirspor’da Teknik Direktör olarak Şenol Demir göreve başlarken yardımcılıklarına ise Çorum futbolunun son yıllarda yetiştirdiği iki büyük değer getirildi.

Yaşar Kabakçı ve Kenan Aşkan Diyarbekirspor ile antrenör olarak anlaştılar.

3. Lig 3. grupta mücadele eden Diyarbekirspor sezona Nurettin Kabalak’ın kaleci antrenörü olarak görev yaptığı Sebahattin Dinçel ile başladı. İlerleyen haftalarda Sebahattin Dinçel ile yollarını ayıran Diyarbekirspor’da göreve Cüneyt Tiryaki getirilmişti. Ligde istenilen sonuçların alınamaması son olarak iç sahada Halide Edip Adıvarspor önünde alınan 1-1’lik beraberliğin ardından Tiryaki ile yollarını ayıran Diyarbekirspor 1997-2001 yılları arasında takımda forma giyen ve takım kaptanlığı yapan Teknik Direktör Şenol Demir ile anlaştı.

Şenol Demir futbolcu olarak birlikte bir çok takımda forma giydiği Çorum futbolunun son yıllarda yetiştirdiği en başarılı isimlerden ikisi olan Yaşar Kabakçı ve Kenan Aşkan’ı ise antrenör olarak ekibine aldı. Şenol Demir önceki gün görüşerek anlaştığı Diyarbekirspor ile dün öğlen saatlerinde resmi imzayı atarak ardından takımla ilk antrenmanına çıktı.

Şenol Demir imza töreninde yaptığı konuşmada ikinci memleketi olarak gördüğü ve çok sevdiği Diyarbakır’da teknik adam olarak şampiyonluk yaşamak istediğini söyledi. Demir,”Diyarbakır’da çok güzel günlerimiz oldu. Burada şampiyon olduk. Gönül bağım hiçbir zaman kopmadı. Herkes beni Diyarbakırsporlu Şenol olarak biliyor. Böyle hatırlanmak hoşuma gidiyor. Aklım her zaman burada oldu ve yakından takip ettim. İkinci memleketim olarak gördüğüm Diyarbakır’ın sporda bu durumda olmasını kabullenemiyorum. Diyarbakır’ın potansiyeline, sizlere ve camiaya güvenerek geldim. Çok heyecanlıyım, bir o kadar da hırslı ve inançlıyım. El ele vererek önce bu takımı Play-Off’a, oradan da 2.Lig’e taşımak istiyoruz” dedi.