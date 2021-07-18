Kadeş Meydanı’nda örnek güreş turnuvası

Çorum’da belki de tarihinde ilk kez düzenlenen açık alanda minder güreşi cuma akşamı Kadeş Meydanında yapıldı.

Ata Sporu Güreşi Koruma ve Yaşatma Derneği tarafından organize edilen ve Dünya-Olimpiyat Şampiyonu Mahmut Atalay anısına düzenlenen minikler serbest güreş turnuvasına Çorum ile birlikte İskilip ve Gümüşhacıköy’den 66 minik pehlivan katıldı.

Güreşlerin açılış törenine İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Hitit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyeleri, İl Sivil Toplumlu İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ile birlikte çok sayıda güreş sever sporcu aileleri katıldılar.

Akşam saat 17.30’da başlayan ve gece 22.30’a kadar süren güreşlere ilgi çok yüksek oldu. Özellikle miniklerin güreşleri izleyiciler tarafından alkışlarla destek verilirken ortaya oldukça renkli görüntüler çıktı. Çorum güreşine alt yapı oluşturmak adına oldukça önemli bir organize olan açık havadaki güreş turnuvasında geleceğin pehlivanları tecrübe kazanma adına güzel bir organizede buluştular. İlk kez yapılmasına karşın katılımın oldukça yüksek olduğu turnuvanın önümüzdeki yıllarda daha organize bir şekilde yapılması konusunda güreş severler karar birliğine vardılar.

Sembol 1: 1. Berkay Gözübüyük, 2. Y.Emre Koç, 3. Osman Kantemir, 4.Resul Efe Gözübüyük. Sembol 2 : 1.Talha Mert Özboyacı, 2. M.Süleyman Kalender, 3. Yusuf Efe İltir, 4. M.Seyit Karakaş. 30 kilo: 1. Berat Veli Körpeş, 2.Abdulkerim Ateş, 3.Yusuf Eren Koçak, 4.Ahmet İslam Şen.35 kilo: 1.Berat Aktaş, 2. E.Yasin Kalender, 3.Metin Yıldız, 4.Hamza Kambur.40 kilo: 1.M.Efe Akbıyık, 2.Samet Aslan, 3.Eren Yalçın, 4.Emirhan Kartal.45 kilo: 1.Efe Eraslankılıç, 2.Berkay Körpeş, 3.Ömer Faruk Ceylan, 4.Mehmet Efe Koca.50 kilo: 1.Muhsin Bardak, 2.Berat Kan Atabek, 3.Enes Kavlu, 4.Eyüp Berat Ertaşmış.55 kilo: 1.Ömer Faruk Özdemir, 2.Halit Erol, 3.Emre Yalçın, 4.Metehan Eryücel.65 kilo: 1.Yusuf Karakaş, 2.Emre Öner, 3.Miraç Körçoban, 4.Batuhan Dokgöz.70 kilo: 1. Asillen Görür, 2.Y.Emre Çimen, 3.Şemsettin Atak, 4. Nedim Metin.

Müsabakalar sonunda düzenlenen törenle kategorilerinde dereceye giren sporculara düzenlenen törenle para ödülleri ve madalyaları davetliler tarafından verildi.