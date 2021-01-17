KAHRAMAN ÇORUM

Çorum FK ligin son erteleme maçında Kahramanmaraşspor'a konuk oluyor.

Perşembe günü sahasında Amed'i elinden kaçıran Çorum FK, Kahramanmaraş maçını kazanarak play off hedefine bir adım daha yaklaşmak istiyor.

Karşılaşma Ankara bölgesi hakemi Burak Güner'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 15: Maraşspor Doğan Kılıç'ın golüyle 1-0 öne geçti.

DAKİKA 29: Çorum FK'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Orta sahadan aldığı topla ceza sahası içine kadar giren Sinan'in şutunu kaleci kurtardı ardından dönen topu Cengiz tamamladı ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

⚽DAKİKA 39: Kahramanmaraşspor Halil'in golüyle farkı 2'ye çıkardı:2-0

İlk yarı Kahramanmaraşspor'un 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

⚽DAKİKA 55: Sinan'ın golüyle Çorum FK farkı 1'e indirdi. 2-1

⚽DAKİKA 59: İkinci yarıya fırtına gibi başlayan Çorum FK, Salih Zafer'in golüyle beraberliği sağladı:2-2

⚽DAKİKA 71: Çorum FK'dan muhteşem geri dönüş. Umut'un muhteşem golüyle 3-2 öne geçiyoruz. Caza sahası içinde topla buluşan Umut uzak direğe muhteşem vuruşla kaleciyi avladı.

DAKİKA 83: Çorum FK Cengiz ile dördüncü gole çok yaklaştı. Kaleci ile baş başa kalan Cengiz aşırttırma denedi ama topu Kahramanmaraşlı futbolcu çizgiden çıkardı.

Maçın son dakikalarında Umut Kaya ve Cengiz Ötkün kırmızı kart gördü.

Hakeme rağmen Çorum FK, 2-0 geriye düştüğü maçta 9 kişiyle kahramanlık destanı yazarak maçı 3-2 kazandı ve ilk yarıyı 26 puanla 8.sırada bitirdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Ocak 2021, 16:02