Kale Spor Tesisi, Pazartesi günü açılıyor

Çorum Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kale Mahallesi Spor Salonu, düzenlenecek törenle 3 Şubat Pazartesi günü açılacak.

Çorum'da spor alanında önemli gelişmelerin olduğunu ve Çorum'un bir spor kenti haline geldiğini söyleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, açtıkları tesislerle sporun Çorum halkının bir yaşam biçimi haline getirdiklerini vurguladı.

Genç-yaşlı, kadın-erkek demeden herkesin bir spor dalı ile ilgilenmesi için şehrin dört bir yanına yürüyüş yolları ve spor tesisleri yaptıklarını dile getiren Başkan Aşgın, "Tesisleşme konusu başta olmak üzere, ulusal ve uluslararası spor organizasyonları düzenleme konusunda ölçeğimizdeki illere göre çok iyi bir noktadayız. Bunlardan çok daha önemlisi de gençlerimizin, okul çağındaki evlatlarımızın ilgi ve yeteneklerini geliştirebilecekleri imkânları sunma açısından çok iyi bir noktadayız. Çorum’da 7’den 70’e toplumun tüm kesimlerinin katılabileceği; gençlerimizin, evlatlarımızın, hanım kardeşlerimizin güvenle katıldığı sportif faaliyetleri yapıyoruz. " dedi.

Başkan Aşgın, tüm Çorum halkını 3 Şubat Pazartesi günü Kale Mahallesi Spor Salonunun açılışına davet ederek, "Bu modern ve görkemli spor tesislerimizin açılışını tüm halkımızla birlikte yapmak istiyoruz" dedi.