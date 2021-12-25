Kaleci Erdi 8-12 hafta yok

HALİL ÖZTÜRK

Kaleci Erdi Yokuşlu’dan kötü haber. Erdi yokuşlunun 8-12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Çorum FK’nın önceki gün U 19 takımı ile yaptığı çift kale maçta aldığı darbe sonucunda sakatlanarak sedye ile oyundan çıkan Erdi Yokuşlu’nun dün çekilen MR sonucunda sağ arka çapraz bağda evre 2-3 arasında yırtık, iç menisküste ise evre 1B yırtık tesbit edildiği açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre Erdi Yokuşlu’nun 8-12 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

Kırmızı Siyahlı kulüpte teknik heyet yaşanan bu sakatlık üzerine ikinci yarının ilk sekiz dokuz haftalık bölüm için yeni bir kaleci arayışına girmesi bekleniyor.