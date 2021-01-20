Kaleci transferinde mutlu son

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Sarıyerspor'dan kaleci Erdi Yokuşlu ile 2.5 yıllık anlaşma imzaladı.

Futbola Çanakkale Dardanelspor'da başlayan 28 yaşındaki tecrübeli eldiven 2010 yılında profesyonel oldu. Kariyerinde 148 maça çıkan Yokuşlu, bu sezonun ilk yarısında Sarıyer kalesini bir kez Turgutluspor ile oynanan Türkiye Kupası maçında koruyan Erdi Yokuşlu geçen sezon ilk yarıda Amedspor’un kalesini sadece dört maçta ikinci yarıda transfer olduğu pandemi nedeni ile ara verilenere kadar ise iki maçta olmak üzere altı maç korudu.

Erdi Yokuşlu 2018-19 sezonunda ise Amedspor kalesini 26 maçta korudu.

Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2021, 15:00