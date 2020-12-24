Kaptan Umut kafa ile ilk golünü attı

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da kaptan Umut Kaya profesyonel futbolda ilk kafa golünü Hacettepe maçında attı.

Türkiye’de ilk profesyonel imzayı 2008 yılında Alanyaspor’da atan ve ardından Aydınspor 1923, Göztepe, Körfezspor, Manisa FK ve ardından da bu sezon Çorum FK’ya transfer olan Umut Kaya bu sürede resmi maçlarda 50 gole imza attı.

Bu gollerin büyük bölümü ve ayakla atan kaptan Hacettepe maçında kısa boyuna rağmen altı pas içinden yaptığı kafa vuruşu ile futbol hayatının ilk kafa golünü attı. Golün ardından ise sevincini takım arkadaşları ile böyle paylaştı.