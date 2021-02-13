Kararı siz vereceksiniz

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK ligin 22. hafta maçında yarın Afyonspor deplasmanında üç puan mücadelesi verecek.

Grupta play-off iddiasından tamamen kopmak istemeyen kırmızı siyahlı takım son yedi maçta mağlup olmayan ve play-off potasını zorlayan Afyonspor ile zorlu maça çıkacak.

Yarın saat 13’de Afyon Zafer Stadyumunda başlayacak maç öncesi Çorum FK’da henüz sakatlığı geçmeyen Mehmet Sedef dışında eksik futbolcu bulunmuyor. İkinci yarının ilk iki maçından puansız ayrılan ve play-off iddiasından uzaklaşan kırmızı siyahlı takımda tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor.

İki maçlık cezası biten Cengiz üç hafta aradan sonra yarınki maçta forma giyebilecek. Kocaelispor mağlubiyetinin ardından yaşanan gerilim nedeni ile bozulan moralleri hafta içinde düzelten kırmızı siyahlı takım bu maçı yeni bir başlangıç olarak görüyor.

Ev sahibi Afyonspor ise kötü başladığı ligde son yedi maçtaki performansı ile play-off potasına yaklaştı. Son yedi maçta beş galibiyet iki beraberlik alan Afyonspor geçtiğimiz hafta sonunda grupta açık ara lider durumda bulunan Manisa FK deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü. Mor beyazlılar evlerinde oynayacakları Çorum FK maçınıda kazanarak çıkışlarını sürdürmek amacında. Ev sahibi takımda dört sarı kart cezalısı Alper Tursun yarınki maçta forma giyemeyecek.

İki takım açısından da büyük önem taşıyan bu zorlu maçı İstanbul bölgesi hakemi Can Cengiz yönetecek.