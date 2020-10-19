Kasapoğlu spor tesislerini inceledi

HALİL ÖZTÜRK

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu cumartesi günü Çorum’da spor tesislerini ziyaret etti ve çalışmalar hakkında detaylı bilgiler aldı. Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu Çorum Belediyesi tarafından yaptırılan ve Bakanlığ devri geçtiğimiz aylarda yapılan yeni stadyumu inceledi.

Stadyuma gelişinde Çorum FK Bölgesel Gelişim Ligi U 19 takımı teknik heyet ve sporcuları tarafından karşılananan Bakan Muharrem Kasapoğlu stadın son durumu hakkında Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Haşim Eğer’den bilgiler aldı.

Eğer, stadın hizmete açıldığını ufak tefek eksiklerininde süratle tamamlandığını ve Çorum FK’nın maçlarını sorunsuz olarak stadyumda oynadığını belirtti. Bakan Kasapoğlu, Çorum’a bu modern tesisi kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek Çorum FK takımına bu yeni stadında başarılar diledi.

Bakan Kasapoğlu, Spor Salonu inşaatında sorunların bittiğini ve en kısa sürede ihalesini yaparak tamamlayacaklarını ve Çorum gençliğinin hizmetine sunacaklarını söyledi. Daha sonra Bakan Kasapoğlu, Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ile AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı kısa süre karşılıklı paslaştılar. Ardından Bakan Kasapoğlu U 19 takımı kalecisine penaltı atışları yaptı. Ziyaret sonunda Bakan Kasapoğlu Çorum FK Bölgesel Gelişim Ligi U 19 takımı ile hatıra fotoğraf çekindi.