Kaya, Bodur ile görüştü

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Futbol Kulübü Teknik Direktörü Bahri Kaya dün yapılan haftanın ilk çalışması öncesinde Osman Bodur ile bir görüşme yaptı.

Uzun süredir ayak parmağındaki ağrı nedeni ile iğne ve korucu ile maçlara çıkmak zorunda kalan başarılı savunmu oyuncusu Osman Bodur Gümüşhanespor deplasmnında gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü.

Dün yapılan haftanın ilk antrenmanı öncesinde Bahri Kaya, Osman Bodur ile hem sakatlığını görüştü hemde gördüğü sarı kartla ilgili uyarılarda bulundu. Tecrübeli teknik adam bu kritik dönemde her futbolcusuna ihtiyaç duyduğunu belirterek özellikle hakeme itiraz yüzünden görülen kartlara çok kızdığını belirterek başarılı oyuncudan bundan sonra daha dikkatli olmasını istedi. Osman Bodur daha sonra takımla çalışmaya katıldı.