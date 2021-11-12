‘Kazanmak için her şeyi yaptık’

HALİL ÖZTÜRK

Teknik Direktör Ahmet Yıldırım Vanspor karşısında iyi oynadıklarını iyi mücadele ettiklerini ancak son vuruşlarda başarılı olamayınca sahadan bir puanla ayrıldıklarını söyledi.

Ligde son dört maçlarını kazanarak yakaladıkları ivmeyi Vanspor maçında da sürdürmek için çıktıklarını belirten Yıldırım ‘Maçın ilk dakikasından bitimine kadar iyi oynadık iyi mücadele ettik ancak son vuruşlarda başarılı olamayırca sahadan bir puanla ayrıldık başka bir bakışla iki puan kaybettik.

Galip gelseydik çok daha iyi olacaktı. Baskılı oyun pas oyunu, önde baskı kısacası takımım sahada maç öncesinde onlardan istediğim her şeyi yaptı. Rakip takım tek atağında golü buydu. Pozisyona bakıldığı zaman yemememiz gereken bir goldü. Ne olursu olsun iyi oynadığımız ve seyir zevki yüksek bir maç izlettirdiğimizi düşünüyorum. Takım olarak biz bu yarışın içindeyiz ve sezon sonuna kadar da olacağız. Sakatlarımız çok fazla ancak bu bir bahane değil. Fakat zaman zaman sıkıntılar yaşıyoruz. Devre arasına kadar Allah nasip ederse oynadığımız oyunun üzerine bir tık daha koyarak kazanmayı ve alabileceğimiz en fazla puanla ligin ikinci yarısına başlamak istiyoruz. Bunada ilk olarak Somaspor ile oynayacağımız maçla başlayacağız. Hafta içi olmasına rağmen tribüne gelerek takımlarına doksan dakika destek veren taraftarlarımıza teşekkür ediyorum’ dedi.