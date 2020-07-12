Kerem Pala da 5 yıl imzaladı

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da iç transferde dün son anlaşma Kerem Pala ile oldu. Genç futbolcu beş yıllık sözleşmeye 'Evet' dedi.

1999 Muğla doğumlu Kerem Pala iki sezon önce Göztepe alt yapısından transfer edilerek ilk profesyonel imzayı kırmızı siyahlıtakımda attı. Genç futbolcu biten sezon ilk yarısında forma şansı buldu ancak 20 Ekim’de Tarsus İdman Yurdu ile oynanan maçta sakatlanmış ve ligin kalan haftalarında forma giyememişti.

Ligin son altı hafta hazırlıklarına katılan Kerem Pala yapılan görüşmeler sonucunda beş yıllık sözleşmeyi kabul etti ve anlaşma sağlandı. Genç futbolcu yeni sezon hazırlıklarını bu süreçtede devam ettiriyor.