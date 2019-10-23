HARUN AKKAYA

Yeni Çorumspor’da Kerem Pala’dan kötü haber geldi. Ön çapraz bağlarında kopma ve menisküsde zedelenme olan Kerem Pala pazartesi ameliyat olacak ve en az altı ay sahalardan uzak kalacak.

Tarsus İdman Yurdu maçının ilk yarısının son dakikalarında rakibi ile girdiği ikili mücadele sırasında yere ters basan ve acı içinde yere düşen Kerem Pala uzun süren tedavinin ardından oyuna dönmüş ancak ayakta duramayıp çıkmak zorunda kalmıştı.



Çekilen MR sonucunda Kerem Pala’nın sol ön çapraz bağlarında kopma ve menisküsde zedelenme olduğu tesbit edildi. Genç futbolcu 28 Ekim pazartesi günü Kayseri Acı Badem Hastanesi’nde Prof. Dr. Suat Karaoğlu’na ameliyat olacak. Kerem Pala’nın ameliyatın ardından tedavi ve iyileşme sürecinin yaklaşık altı ay sürmesi bekleniyor,

Bu açıklamanın ardından sosyal medyadan genç futbolcuya geçmiş olsun mesajları yağdı.