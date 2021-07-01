Kılıçcıoğlu miniklerle veda edecek

HALİL ÖZTÜRK

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve Çorum FK Başkanı Fatih Özcan devreye girdi Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadı yıkılmadan önce son kez miniklere ev sahipliği yapacak.

Yaklaşık bir yıldır pandemi nedeni ile evlerine kapanan minikler gerek yasakların kalkması gerekse Yaz Spor Okullarının açılması ile sahalara akın ettiler. Bu da sahalarda büyük yoğunluğa neden oldu. Çorum FK Sportif Direktörü kulüplerinin açtığı futbol okulu çalışmalarını izlemek için sabah saatlerinde geldiği 1 ve 2 nolu sahadaki yoğunluğu görünce hayret etti.

Sahanın dört köşesinde dört farklı kulüp ve birbir üzerlerinde çalışma yapan miniklerin bu görüntüsünü canlı yayınla Çorum FK Başkanı Fatih Özcan ile paylaştı. Bu görüntüler karşısında Başkan Özcan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stadyumunun miniklerin hizmetine açılması için Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın’dan Belediye Başkanından destek istedi.

Oğuzhan Yalçın da hemen ardından konuyu telefonla Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a iletti. Başkan Aşgın bunun için gerekenin yapılacağını belirterek yıkımına kadar stadın miniklerin hizmetine açılması talimatını verdi. Hemen ardından Belediye ekipleri stadın kapalı tribün çatısı yıkımı sırasındaki pisliklerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

Dün akşam saatlerinde Dr Turhan Kılıçcıoğlu Stadında miniklerde çalışma yapan kulüplerin antrenörleri ile bir araya gelen Çorum FK Alt Yapı Koordinatörü Selim Sümer antrenman programını ve düzenleyecekleri etkinlikleri konusunda görüşmeler yaptılar. Toplantıda bu sahada 12 yaş ve altındaki miniklerin antrenman yapmasına karar verildi.

Toplantıya katılan antrenörler ise yoğun ilgi görülen minikler kategorisindeki saha sorunun çözümü konusunda katkı veren Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a, Çorum FK Başkanı Fatih Özcan ve Sportif Direktör Oğuzhan Yalçın’a teşekkür ettiler.