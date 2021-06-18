Kırmızı Şimşekler Çay Evi’nden 1. yıl etkinliği

Çorum FK taraftar grubu tarafından geçen yıl hizmete açılan Kırmızı Şimşekler Çay evi kuruluşunun birinci yılına özel etkinlik yapacak.

Kırmızı Şimşekler Tribün Liderleri tarafından bir yıl hizmet veren Çay evi’nin kuruluş yıl dönümü nedeni ile bugün saat 19-21saatleri arasında özel atkı ve forma çekilişi yapılacak.

Kurulduğu günden bugüne kadar güler yüzleri ile destek veren taraftarları yıl dönümü kutlamasına davet eden Tribün liderleri renkli bir organize olması için gerekli çalışmaları yaptıklarını belirttiler.