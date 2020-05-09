Korona mı Arena mı?

21. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyanın altını üstüne getiren bir virüs hayatın tüm karelerinde olduğu gibi futbola da bir virgül koymuştu.

Milyonlarca sporsever haftalarca bir virüsü konuştu bir futbolu… Oynanmasa da dillerde gönüllerde hep yaşandı

Ve yetkililerin olağan üstü çabalarıyla virüs belli bir ölçüde kontrol altına alınırken futbolun sonuna konan virgül korana virüs gibi anlamını yitirmeye başladı.

Dünya futbolunun babası UEFA üye ülke federasyonlarla yapılan görüşmeler sonunda kontrollü bir şekilde tamamlanmamış liglerin seyircisiz bir şekilde oynanmasını uygun gördü.

Türkiye liglerininin patronu TFF de bu minvalde kulüplere yönelik yaptığı açıklama ile Süper Lig, 1 lig, 2 . lig ve 3 Lig ile Bölgesel Amatör liglerde müsabakaların seyircisiz olarak tamamlanmasını istedi ve sıkıştırılmış bir takvimle Haziran ayında oynanacağını ifade etti. Buraya kadar dünya ve Türkiye anlamında bir özet yaptım.

Ve şimdi geldik biz taraftar guruplarını ilgilendiren ve aklımıza takılan kocaman soru işaretlerine cevap bulmaya.

Sıkıntı tam olarak giderilememiş ve kafalarda ki soru işaretleri ortadan kalkmamışken bizlerin canından öte sevdiği futbol aşkımızı düşünerek mi aldınız bu kararı ya da statünün yerine getirilmesi için mi?

Sahada ki futbolcunun takımına ne kadar verimli olacağı tam bir soru işareti taşırken tribünlerin boş olması onları mesleklerin de ne kadar elit kılacak?

Futbolun temel taşları seyircilerin olmadığı futbol arenalarından kim ne kadar heyecan bulacak kim ne kadar gol çığlığı yaşayacak?

Unutulmamalıdır ki mesleklerini yapan idareci teknik heyet ve futbolcular la birlikte görevli tüm insanlar yine büyük bir risk altında olacaklar ve onların aileleri endişeli günler yaşayacaklar!

Tüm bunlarla birlikte seven sevdiğinin yanında değilken süper liglerde ve Türk Telekom 1 ligde olduğu gibi 2. lig ve 3. liglerde de maçları ekranlara taşıyarak milyonların gönlünü de alabilecekmisiniz???

Ben bu satırlar da eminim kendimi veya bir camiayı anlatmadım!

Siz de bilirsiniz ki futbolun kocaman bir ailesi var!

Ben bir fert olarak bu aile adına seslendim

İnşallah korkunun getirileri ile ile karona virüs’ün hezeyanlarını tam olarak yenememişken tüm taraftarlar heyecanlarının merkezi sahalara dönerek korananın öksüz bıraktığı yeşil zeminler değil de gol çığlıklarının yaşandığı çim sahalara dönerek futbolsuz geçen haftaların acısını doyasıya yaşarlar.