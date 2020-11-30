‘Kötü gidişe dur denilmesi lazım’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Başkanı Fatih Özcan, Erzincanspor maçının ardından sosyal medyadan yaptığı sert paylaşımın ardından sözlerine açıklık getirdi.

Başkan Özcan, sezon öncesinde kurduğu hayalinin yanına nedefini koyduğunu ve ona ortak olacak belirlediği hedefe ulaştıracak kardeşlerini seçerek yola çıktığını belirterek ‘Ancak, gerek kurduğum hayalimden, gerekse belirlediğim hedeften yavaş yavaş uzaklaşmaya başladık. Hafta sonu yapmış olduğum açıklamada anlatmak istediğim de işte tam olarak budur. Eğer buna bir 'Dur' denilmezse istemeden de olsa bazı kararlar almak zorunda kalacağımın bilinmesini isterim’ dedi.

‘Ben verdiğim sözleri büyük ölçüde yerine getirdim’

Başkan Özcan kendi sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada maç sonu yaptığı paylaşımın yanlış anlamalara yol açtığı için yeni bir açıklama zarureti hissettiğini belirterek ‘ Bilindiği üzere sezon başında, hedefe oynayan, özellikle iç sahada coşkulu futbol oynayan, oynadığı futbolla hem Çorum FK sevdalılarını, hem de şahsımı mutlu edecek bir takım oluşturma hayalim vardı. Bu hayalim doğrultusunda transfer çalışmalarına başlayıp, herkesin kağıt üzerinde şampiyonluğun en güçlü adaylarından biri olarak gösterdiği bir takım oluşturduk. Buna karşılık Kulüp Başkanı olarak benimde, teknik ekip ve futbolcu kardeşlerime vaadim onları maddi ve manevi anlamda mutlu etmekti. Bugün itibariyle de, teknik heyetten futbolcusuna, masöründen malzemecisine, hatta tüm kulüp çalışanlarına maddi ve manevi olarak vaad ettiğim mutluluğu yaşatmak adına tüm vecibelerimi büyük ölçüde yerine getirmiş bulunmaktayım.

‘Kaliteli kadronun içinden çözüm bulamaması beni daha fazla üzüyor’

Ancak, üzülerek görüyorum ki tek mutsuz olan Çorum FK sevdalıları ve Kulüp Başkanı olarak benim. Neredeyse ilk yarı bitmek üzere ve sadece sahamızda tek galibiyet almış olmamız beni derinden yaralıyor. Amatör takımların bile yemeyeceği goller yiyor, neredeyse hemen her maça 1-0 yenik başlıyoruz. Futbolda bu durumların olmasının muhtemel şeyler olduğunu biliyorum. Lakin, bu kadar haftanın geride kalmış olmasına rağmen, son derece tecrübeli ve kaliteli futbolculardan kurulu bu kadronun kendi içerisinde çözüm bulamaması beni daha fazla üzmektedir. Çorum'a bir çok eksikle gelmiş, 3 gün önce yorucu bir kupa maçı oynamış rakibimiz önünde 88. dakikada yenilen golle 2 puan kaybetmeyi kabullenemiyorum.

‘’Bizi hedefe ulaştıracak kardeşlerimizi seçerek bu yola çıktım’

Çorumspor benim çocukluk sevdamdır. Unutulmamalıdır ki, Kulüp Başkanlığı görevimin yanında ben aynı zaman da iyi bir Çorumspor taraftarıyım. Ve her zaman hayallerimin yanına mutlaka hedeflerimi koyarım. Sezon önceside kurduğum hayalimin yanına hedefimi koydum ve hayalime ortak olacak, belirlediğim hedefe bizleri ulaştıracak kardeşlerimi seçerek bu yola çıktım.

‘Buna dur denilmezse bazı kararlar almak zorunda kalacağım’

Ancak, gerek kurduğum hayalimden, gerekse belirlediğim hedeften yavaş yavaş uzaklaşmaya başladık. Hafta sonu yapmış olduğum açıklamada anlatmak istediğim de işte tam olarak budur. Eğer buna bir 'Dur' denilmezse istemeden de olsa bazı kararlar almak zorunda kalacağımın bilinmesini isterim.

‘Tüm olumsuz sonuçlara rağmen mevcut oyuncu grubuma güvenim devam ediyor’

Bütün bu sitem dolu cümlelerime rağmen özellikle belirtmek isterim ki; mevcut oyuncu grubuma güvenim her şeye rağmen devam etmektedir. Perşembe günü Trabzon deplasmanında karşılaşacağımız Hekimoğlu Trabzon maçı ile bu güvenimin boş yere olmadığını futbolcu kardeşlerimin göstereceğini umut ediyorum’ dedi.