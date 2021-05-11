'Kral Sinan' olarak bugün evime huzurla dönüyorum'

Çorum FK’nın bu sezonki gol kralı ismi Sinan Kurumuş, kazandığı gol krallığına sevindiği kadar play-off hedefine ulaşamadıkları için üzgün olduğunu belirterek üzdükleri Çorumspor sevdalılarından af istedi.

Sinan Kurumuş sezonun sona ermesinin ardından memleketi İnegöl’e gittikten sonra kendi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sezonu değerlendirdi ve beklentiler, sonuçları hakkında görüşlerini dile getirdi ve katkı verenlere teşekkür etti.

Golcü futbolcu paylaşımında şu görüşlerini dile getirdi: ‘İyisiyle kötüsüyle bir sezonun daha sonuna geldik...Çok üzüldüğüm zamanlarımda oldu çok sevindiğim zamanlarımda, çok güzel dostluklar biriktirdim. Dile kolay 28 tane gol attım daha fazlasını yapabilir miydim ? Evet emin olun yapardım. Herşey nasip tabikide. Kader gayrete aşıktır derler ne güzel de demişler çok çabaladım bu duruma gelmek için.. Bu sezon beyaz grubun ‘Gol Kralı’ ünvanını aldığım için çok mutluyum ama bunu en az play off ile pekiştirememenin üzüntüsü içimde saklıdır..

Son üç sezonda bir şampiyonluk yaşamış kalan bir sene içerisinde play-off yarı final ve final kaybetmiş biri olarak bu senede orada olmak çok isterdim..Üzdüğümüz Çorumspor sevdalarına affola. Her sene birşeyler öğrenip birşeyler daha katıp kendime, yoluma öyle devam etmek istiyorum. Arkama dönüp baktığımda güzel izler bıraktığım, çok şeyler biriktirdiğim, ve unutamadığım bir çok şey hatırlıyorum. Ankara Demir’e attığım golü, Uşak’a attıgım golü, Erzincan deplasmanında attığım golü, bir sezonda yaptığım 3 hattrick’i Amed’te attığım golden sonra ki sevincimi unutamam. Tabi Zonguldak’ta kaçırdığım penaltıyı da unutamam.

Geçen sene sonradan oyuna girip bulduğum az dakikaya 11 gol sığdırmıştım acaba diyen herkese bu sene gerçek Sinan Kurumuş’u göstermenin hazzını yaşamak istiyorum. 92-93 yılından beri kırılamayan bu rekoru kırmaya çok yaklaşmışken maalesef bunu gerçekleştiremedim. O rekoru aynı gol sayısıyla paylaşmakta benim için bir gururdur. Ben buraya Sinan Kurumuş olarak geldim, KRAL Sinan Kurumuş olarak bugün evime huzurla dönüyorum.

Vicdanım rahat yüzüm ak. Daha uzun çok şeyler yazabilirim ama inanın bir sezonda futbolcu ne kadar yorulursa ondan daha fazla yorgunum. Başkanımız Fatih Özcan‘a 2. Başkan Oğuzhan Yalçın’a sezon başında çalıştığım Bahri hoca ve ekibine, benim bu gol sayısına ulaşmama yardımcı olan bütün takım arkadaşlarıma, personelimize, büyük Çorumspor’a gönül vermiş herkese ve son olarakta Bana çok şey katan bende olupta farkına varamadığım özelliklerimi ortaya çıkaran, performansımda artışa sebep olan, attığım her golde ona koştuğum Hocam İsmet Taşdemir ve ekibine teşekkür ediyorum saygılarımı sunuyorum. Artık arkama yaslanıp huzur içerisinde dinlenmek istiyorum, hoşçakalın’ dedi.

Güncelleme Tarihi: 11 Mayıs 2021, 17:07