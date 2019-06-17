HALİL ÖZTÜRK

Yeni Çorumspor’da kritik görüşme bugün yapılacak. Kulüp Başkanı Fatih Özcan’ın geçtiğimiz günlerde söylediği Çorum Babayiğidi ismini önceki akşam açıkladı.

Başkan Fatih Özcan bu ismin Ahmet Ahlatçı olduğunu kendisi ile detaylı görüşmenin bugün olacağını söyledi. Özcan ilk görüşmelerinde Ahlatçı’nın 2023 Çorum vizyonu konusunda bilgiler verdiğini bu doğrultuda Yeni Çorumspor’un önemini vurguladığını söyledi.

Özcan bugün yapacakları görüşmede kulübün son durumu yeni sezon projeleri ve gerekli olan bütçe konusunda bilgi vereceklerini bu görüşme sonucuna görede yeni sezonun yol haritasının belirleneceğini belirtti. Başkan Özcan bu görüşmenin ardından kamuoyuna gerekli bilgilendirmenin yapılacağını sözlerine ekledi.