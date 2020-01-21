‘Krizden elele vererek çıkarız’

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK Teknik Direktörü Bahri Kaya bir krizin içine girdiklerini bundan çıkacak güçte ve kapasitede olduklarını belirterek camiadan takıma inanmalarını ve güvenlerini istedi.

İnegölspor maçında çok iyi başladıklarını ve iyi götürdükleri bir ilk yarı sonunda soyunma odasına önde girdiklerini belirten Kaya ‘Az hata yaptığımız ve rakibe az pozisyon verdiğimiz bir devre oynadık. İkinci yarı ise hiç istemediğimiz bir şekilde gelişti ve bunun sonucunda da sıkıntılar yaşadık. Orta sahada çıkarken kaptırdığımız topla yediğimiz golden sonra tekrar öne geçebilmek için için süremiz olduğu halde panik yaptık ve pozisyonları değerlendiremedik. Maalesef bu arayışlar içinde yaptığımız oyuncu değişikliklerinden katkı beklerken ikinci golü yedik. Uzatma dakikalarında gelen gol ise maçı bizim adımıza çok olumsuz bir mağlubiyet aldık.

İnanılmaz bir düşüşün ve krizin içine girdiğimizi görmekteyim. Oyun ve oyuncu bazında çok olumsuz ve kötü şeyler söyleyemem. Fakat kazanmamız gereken ve sonucu ufak tefek detayların belirlediği maçları kaybettik. İkinci yarıda kötü başlamadığımızı ancak puansız başladığımızı söyleyebilirim.

Tabiki bu durumun sorumlusu benim. Sahada oynayan ben değilim fakat bu takımın sevk idaresinden sorumlu isim olarak bu sorumluluk bana ait,. Teknik Direktörlükte kazanırsanız övünürsünüz kaybedince tek sorumlusunuz bende bundan kaçacak değilim. Yaptığımız değişiklikler sonuç verseydi maçı kazanabilirdik demekki yanlış değişiklikler yaptık. İşin özeti bu olmasada böyle anlaşılması normal.

Bir süre nedenden dolayı krize ve bu duruma girdik. Bu krizin baş sorumlusu tabiki benim. Fakat nasıl ki bu oyuncu grubu ilk yarıda 31 puanı almışsa potansiyelinden ve kalitelerinden kimsenin şüphesi olamaz. Kafalarımızın karıştığı lige kendimizi tam olarak veremediğimiz ve öz güven eksikliğinin çok olduğu bir süreç yaşıyoruz. Bunları ordadan kaldırıp ilk yarıdaki kimlimiğimize en kısa sürede dönmeliyiz.

Oyuncu kalitemizin kaybettiğimiz bu iki maçıda alacak güçte ve kapasitede olduğunu düşünüyorum. Oyuncularım kafaların içinde biraz daha iyisini yapabiliriz dedikleri anda bu krizin içinden çıkacağımıza inancım tam ve bu sürece lehimize çevirecek güçteyiz. Ligde her haftanın yeni bir başlangıç olduğunu bilen deneyimli birisi olarak bu kayıplara rağmen biz hala bu yarışın içindeyiz. Rakiplerimizle oynayacağız maçlarda kazanacağımız puanlar bizi yeniden play-off potasına sokacaktır. Toparlanmamız ve dikkatli olmamız gerekiyor. Bu krizden çıkmak için camia olarak elele vermemiz halinde başarılı olacağımızı bilmemiz gerekiyor. Camia olarak haketmediğimiz bir durumla karşı karşıyayız en kısa sürede bundan çıkmak için elimizden geleni yapacağız’ dedi.