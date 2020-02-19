Kulübede Ömer Özer bulunacak

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’da bugün oynanacak Başkent Akademi maçında kulübede Bölgesel Gelişim Ligi U 19 Teknik Sorumlusu Ömer Özer görev yapacak.

Kırmızı Siyahlı takımda Teknik Direktör Bahri Kaya’nın istifasının ardından bu maçta görev yapmak üzere Alt Yapı Gelişim Ligi Koordinatörü Teknik Direktör Selim Sümer, antrenör Ömer Özer ve kaleci antrenörü Sebahattin Çoban’ın görev yapacağı açıklanmıştı.

Dün sabah yapılan antrenmanıda Teknik Direktör Selim Sümer yaptırdı. Fakat Federasyon ile yapılan görüşme sonunda Selim Sümer’in Gelişim Ligi Koordinatörü olması nedeni ile kulübede Teknik Direktör olarak görev yapamayacağı bildirildi. Bunun üzerine Selim Sümer kafilede yer almazken Gelişim Ligi U 19 Teknik Sorumlusu Ömer Özer yıllarca formasını giydiği Çorum FK’da ilk kez Teknik adam olarak Başkent Akademi maçında görev yapacak.