‘Kupayı Çorum’a getirmek için sonuna kadar mücadele edeceğiz’

Çorum FK Sportif Direktörü Yakup Ateş kötü başladıkları ikinci yarıda son iki maçtaki performansları ile hedeften kopmadıklarını son transferlerle güçlenen kadro kaliteleri ile sezon sonuna kadar kupayı Çorum’a getirmek için mücadelelerini sürdüreceklerini söyledi.

Yaşadıkları sıkıntılı süreci Fatih Özcan’ın dağ gibi arkalarında durması sonucunda en az hasarla atlattıklarını belirten Ateş ‘Bu şehir bize inandıkca destek verdiği sürece bizde sahada son maça kadar mücadelemizi sürdüreceğiz’ dedi.

Ateş ilk kez basının karşısına geçtiği toplantıda yaşanan süreçle ilgili ve son gelişmelerle ilgili yaptığı açıklamalarda şunları söyledi:

‘Fatih Özcan’dan bana bu teklif geldiğinde kadro kalitesine ve şehirin gücüne inandığım için düşünmeden kabul ettim. Geldiğimiz dönem yaşanan belirsizlik ve oyuncuların takımdan ayrılma süreci bizi biraz zorlasa da Fatih Özcan’ın desteği ve varlığı ile bu süreci de atlatmayı başardık. Fatih Özcan her ne kadar bedenen yanımızda olmasa da bizim arkamızda dağ gibi duruyor. Desteğini hiç esirgemiyor. Kendisine buradan teşekkür ederim.

‘Bizim en büyük gücümüzden biri taraftarımız’

Bu birliği, bu bütünlüğü sağladığımız sürece inşallah başarının daha hızlı geleceğini düşünüyorum. Bizim birde en büyük gücümüzden biri taraftar. İki hafta üst üste kaybetmemize rağmen Turgutluspor maçında bin taraftar geldi o soğuk havaya rağmen. Sonrasında oynadığımız Serik maçında alınan galibiyet ile birlikte iyi bir hava yakaladık. Şimdi önümüzde Kahramanmaraşspor maçı var. Bu iki galibiyeti daha anlamlı hale getirmek için Kahramanmaraşspor maçını da mutlaka kazanmamız gerekiyor. Bunun için de teknik ekibimiz ve futbolcularımız çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

‘ Ergün hoca ve ben 100 biletle başlattık’

Bundan sonra kolay maç yok. Kalan 15 maçımızda 45 puana talibiz. Bu puanların kaçını alabiliriz kestirmek mümkün değil. Biz 45 puanın tamamını alabilmek adına savaşıp mücadele edeceğiz. Buradan ben birde duyuru yapmak istiyorum. Ergün hocam ile bir karar aldık. Kahramanmaraş maçının önemini bildiğimiz için 100 tane bilet alarak bu maçı kapalı gişe oynamak adına taraftarımızın da bizimle birlikte tribünde savaşması adına 100 tane bilet alarak kampanya başlattık. ‘Kenetlen Çorum” adı altında başlattığımız bu kampanyaya da Çorum’un önde gelen isimlerini, iş adamlarını davet ediyoruz.

‘Kimseyi zorla tutamazdık’

Antalya’da Fatih Başkanımızın da olduğu toplantıda Fatih Başkan oyunculara sözleşmelerin arkasında olduğunu ve kimsenin paniğe kapılmaması gerektiğiniz oyunculara söyledi. Bu toplantı biraz duygusal oldu. O yüzden ben oyuncular hakkındaki görüşlerimi daha sonraki toplantıya bıraktım. Sonra oyuncular ile yaptığım ilk toplantıda Salih Zafer’in yanı sıra, Seçkin Getbay, Umut Kaya ve Hasan Küçcük ayrılmak istediklerini bizzat bana iletti. Ben kendilerine şunu söyledim, “Arkadaşlar isteyen gidebilir. Kimseyi zorla tutmayacağım. Bizimle kalıp savaşan arkadaşlarla da sonuna kadar savaşacağız” dedim.

‘Mehmet Gürkan’ın ayrılığı farklı’

Daha sonra gelişen süreçte bu oyuncularımız aramızdan ayrıldı. Zaten orta sahada yaşanan şişkinlikten dolayı böyle bir tasarrufu da biz zaten yapacaktık. Bu dört oyuncunun dışında Mehmet Gürkan’ı ayrı bir yere koymak lazım. Gürkan bana kesinlikle ayrılmak istiyorum diye gelmedi. Ama ben kendisine oynadığı bölgede üç tane iyi oyuncunun olduğunu ayrılmak isterse müsaade edebileceğimizi söyledim. Daha sonra kulübün menfaatleri doğrultusunda Mehmet Gürkan Öztürk’e teklif gelince transferi gerçekleşti.

‘Yeni transferler bu formanın hakkını verecek isimler’

Gelen oyuncular noktasında ise bize katkı sağlayacağına inandığımız oyuncuları kadromuza dahil ettik. Bugün Recep Türköz diye bir oyuncu aldık. Bu oyuncuyu ben 17 yaşından beri takip ediyorum. Fizik olarak yetersiz görünse de teknik açıdan yeterli bir oyuncu. Turgutluspor maçında da bu oyuncudan 70 dakika verim almak gibi düşüncemiz vardı. Ancak sahada öyle bir Recep vardı ki, 90 dakika hocamız sahada tutmak zorunda kaldı. Galibiyet golü de onun ayağından geldi. Yani Recep gibi takıma katkı sağlayacağına inandığımız oyuncular transfer ettik. Son transferlerimizden biri de Bölgesel Amatör Lig’den. Belki bu oyuncu bizde çok ekstra işler yapacak bunu kimse bilemez. İşin özeti ben yaptığım tüm transferde bu formanın hakkını verecek oyuncuları dahil ettiğimizi düşünüyorum. Bunu da zamanla göreceğiz.

‘1. ligde bir çok takım bizim oyuncularımızı kadrosunda görmek ister’

Ben TFF 1.Lig’de takım kurmuş olsam takıma kazandırmak istediğim birçok oyuncu ile şuan çalışıyorum. TFF 1.Lig’de birçok takım bu oyuncuları kadrosunda görmek ister. Bizim bu oyuncularımızın yanı sırada birçok oyuncumuza teklif geldi. Ancak biz kadro yapımızı koruyarak gelen oyuncular ile birlikte iyi bir ortam oluşturduk. Bunu da maç maç alacağımız skorlarla puanlarla üst lig hayalimizi gerçekleştireceğiz.

‘İlk yarıda yaşanan sakatlık ve şanssızlıklar en büyük sıkıntı ’

Ben 1461 Trabzon’da görev yaparken kağıt üzerinde favori takıma baktığımız zaman Çorum FK idi. Bugün de kağıt üzerinde bakarsak favori yine Çorum FK. Ama futbolun doğasında olan sakatlık ve cezalı kısmı Çorum FK’yı ilk yarıda çok etkiledi. Ciddi anlamda sakatlıklarla boğuştu Çorum FK. Bunun adı tamamen talihsizlik. Bu sakatlıklar olmasa bu oyuncu grubu daha fazla puan toplayabilirdi. Normal şartlarda bu takım ilk yarıyı 45 puanla tamamlaması gerekirdi. Ancak dediğim gibi yaşanan onca sakatlık bir mucize. Çok sık rastlanan bir durum değil bu. Çorum FK’da ilk yarıda bunun sıkıntısını çok yaşadı.

‘En büyük etken ise takım kimliği oluşturulamamış’

Birde takım kimliği oluşturulamamış. Üst üste aynı 11’le oynayamamış takım. Stoperi orta saha oynamış, Santraforu orta saha oynamış, yardımcı hocası vefat etmiş. Bu gibi etkenlerde takımı ilk yarıda istediği noktaya taşıyamamış Ben ve Ergün hocam göreve başlarken bütçe olarak ekside başladık maalesef. Biz hala Fatih Özcan’ın desteği ile ayakta duruyoruz. Bedenen burada değil ama dağ gibi arkamızda duruyor. Çorum FK çok büyük bir camia ve ben burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Kaliteli oyuncumuzla, Ergün hocamızla birlikte o kupayı kaldırmayı hedefliyoruz. Bütçe noktasında da Fatih Özcan arkamızda duruyor. Gereken desteği sonuna kadar veriyor.