Kürşat Altunkaya milli takım kampında

HARUN AKKAYA
Çorum FK’nın bir sezonda ikinci milli gururu Kürşat Altunkaya U 18 milli takım kampında.
Ligin ilk yarısında Nafican Yardımcı’nın ümit milli takım kampına çağrılmasının ardından geçtiğimiz günlerde de kırmızı siyahlı takımın genç futbolcularından Kürşat Altunkaya U 18 milli takım kampına katıldı.
Salı akşamı Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim tesislerinde toplanan U 18 milli takımı Teknik Direktör Mehmet Yıldırım önderliğinde 25 Haziran cuma gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.