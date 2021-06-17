Kürşat Altunkaya milli takım kampında

Çorum FK’nın bir sezonda ikinci milli gururu Kürşat Altunkaya U 18 milli takım kampında.

Kürşat Altunkaya milli takım kampında

HARUN AKKAYA
Çorum FK’nın bir sezonda ikinci milli gururu Kürşat Altunkaya U 18 milli takım kampında.

Ligin ilk yarısında Nafican Yardımcı’nın ümit milli takım kampına çağrılmasının ardından geçtiğimiz günlerde de kırmızı siyahlı takımın genç futbolcularından Kürşat Altunkaya U 18 milli takım kampına katıldı.

Salı akşamı Futbol Federasyonu Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp Eğitim tesislerinde toplanan U 18 milli takımı Teknik Direktör Mehmet Yıldırım önderliğinde 25 Haziran cuma gününe kadar çalışmalarını burada sürdürecek.

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