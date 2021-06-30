Ligde takımımız yok ama milli takımda sporcumuz var!

YÜKSEL BASAR

İlimizde liglerde mücadele eden basketbol takımı olmamasına rağmen milli takıma sporcu göndermeyi başardık.

Çorum Basketbol İhtisas Kulübü’nden yetişen halen Çankaya Üniversitesi’nde spor yaşamını sürdüren Elif Dila Bayrak 18 Yaş Altı milli takım kadrosuna çağrıldı.

Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın İstanbul’da TBF binasında toplanacak olan 18 yaş altı bayan milli takımı aynı gün Bornova’da yaklaşık bir ay sürecek kampa başlayacak. Kampta değişik kulüplerden 25 sporcu bulunuyor.

Basketbol liglerinde mücadele eden takımımız olmamasına karşın Çorum Basketbol İhtisas Kulübü çalışmalarına katılan Elif Dila Bayrak gösterdiği performans ile Çankaya Üniversitesi tarafından dört yıl önce burslu olarak transfer edilmişti. Bu süre içinde okullar ve kulüpler Türkiye Şampiyonalarında dereceye yapan Elif Dila Bayrak yaşı küçük olmasına karşın A takım kadrosunda yer almış ve play-off oynama başarısı gösterdi.

Elif Dila Bayrak ayrıca Bayanlar Gelişim Liginde Çankaya Üniversitesi takımı ile Türkiye ikinciliği kazandı. Bu performansları ile 18 yaş altı milili takımına çağrılan Elif Dila Bayrak 27 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında Çekya’nın Klatonya kentinde düzenlenecek olan FİBA 18 Yaş Altı kızlar Avrupa Challangers’de mücadele etmeyi hedefliyor.

Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2021, 19:15