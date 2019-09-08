Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor ligdeki ilk deplasman maçında İnegöl İlçe sahasında İnegölspor ile karşılaşıyor. İlk hafta evinde 1922 Konyaspor’u yenerek üç puanla lige başlayan kırmızı siyahlılar ilk deplasman maçından puan yada puanlarla dönmek için mücadele edecek. Ev sahibi takım ise ilk hafta Kırklarelispor deplasmanından aldığı bir puanla sahasındaki ilk maçta galibiyet arayacak.

Karşılaş Malatya bölgesi tecrübeli hakemi Batuhan Gültek'in düdüğü ile başladı.

Dakika 27 Kıvanç Kaya'nın ceza sahası dışından vurduğu topu kaleci elinden kaçırdı, dönen topu Rıdvan Özdemir tamamladı.

İlk yarı sona erdi. Yeni Çorumspor ilk yarıyı Rıdvan'ın 27.dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

Dakika 55 Yeni Çorumspor'da Oğuz Mataraca'nın yerine Kerem Çağatay oyuna giriyor.

Dakika 69 İnegölspor Yasin'in attığı golle beraberliği yakaladı. 1-1

Dakika 81 Yeni Çorumspor Kıvanç Kaya'nın attığı golle yeniden öne geçti: 1-2

Dakika 90+6 İnegölspor sol kanattan serbest vuruş kazandı. Seberst vuruşta ağlara giden gole Kıvanç eliyle dokununca İnegölspor penaltı kazandı. Kıvanç kırmızı kart gördü.

Penaltı atışını kaleci Onur Tekin kurtardı ve maç sona erdi.

Yeni Çorumspor, deplasmanda İnegölspor'u yenerek 2'de 2 yaptı.

Güncelleme Tarihi: 08 Eylül 2019, 18:29