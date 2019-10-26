Maç sonucu ⚽

Yeni Çorumspor ligin onuncu hafta maçında bugün Hekimoğlu Trabzon deplasmanında galibiyet serisini sürdürmek için mücadele ediyor.

Üç haftalık galibiyet serisini geçen hafta sahasında Tarsus İdman Yurdu ile 0-0 berabere kalarak bitiren kırmızı siyahlı takım bu kaybı Hekimoğlu deplasmanında telafi etmek için üç puan mücadelesi verecek.

Maçı İstanbul bölgesi tecrübeli hakemi Burak Taşkınsoy yönetiyor. Maçın yardımcı hakemleri ise Sefa Özcan ve Efe Kurtuluş yapıyor.

10. dakikada Hekimoğlu Trabzon Caner Aktaş'ın golüyle 1-0 öne geçti.

44. dakikada Hekimoğlu Trabzon'dan Bekir Demircan sarı kart gördü.

İlk yarı 1-0 Hekimoğlu Trabzon'un üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46. dakikada Yeni Çorumspor'da Ferdi Konak oyundan çıkıyor, yerine Oğuz Mataracı giriyor.

49. dakikada Hekimoğlu Trabzon'dan Miraç Azer sarı kart gördü.

58. dakikada Yeni Çorumspor'dan Kerem Çağatay sarı kart gördü.

62. dakikada Taha Balcı'nın golüyle rakip Hekimoğlu Trabzon farkı ikiye çıkardı.

78. dakikada Ertuğrul Sancaktutan'ın golü ile Yeni Çorumspor durumu 2-1 yaptı.

Karşılaşma 2-1 Hekimoğlu Trabzon'un üstünlüğü ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 26 Ekim 2019, 14:56