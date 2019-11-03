Maç Sonucu ⚽

Yeni Çorumspor ligde üst sıralarda yer bulmak adına büyük önem taşıyan maçta Afjet Afyonspor ile Dr. Turhan Kılıçcıoğlu Stad’ında karşılaşıyor.



Ligde üçüncü ve dördüncü sırada bulunan iki takımın bu zorlu maçını Tekirdağ bölgesi hakemi Ozan Bileyici yönetiyor. Yeni Çorumspor ligin 11. hafta maçında yarın sahasında Afjet Afyonspor ile karşılaşacak. Kırmızı Siyahlı takım geçen hafta sonu Hekimoğlu deplasmanında mağlup olarak rakibine bıraktığı üçüncülüğü kazanmak için Afyonspor maçını kazanmaktan başka düşüncesi yok.

Dakika 8: Yeni Çorumspor Murathan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

Dakika 28: Afyonspor penaltıdan beraberliği sağladı.

Dakika 31: Çorumspor Kerem Çağatay'ın attığı golle yeniden öne geçti.

Dakika 70: Yeni Çorumspor Kıvanç'ın golüyle farkı 2'ye çıkardı.

Dakika 78: Mikail'in frikikten attığı golle fark 3'e çıktı.

Dakika 89: Afyonspor farkı 2'ye indirdi 4-2

Güncelleme Tarihi: 03 Kasım 2019, 15:43