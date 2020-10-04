Maç sonucu...

Kocaelispor - Çorum FK karşılaşması Burak Taşkınsoy'un düdüğüyle başladı.
Karşılaşmada 30. dakika. Eşitlik devam ediyor.
Karşılaşmada ilk yarı 0-0 sona erdi.
İkinci yarı başladı.
50.dakikada Yiğit Ali Bayrak'ın golüyle Kocaelispor 1-0 öne geçti.
51. dakikada Çorum FK'dan Umut Kaya sarı kart gördü.
83. dakikada Mesut Özdemir'in golüyle Kocaelispor farkı ikiye çıkardı.
90+3'te Talha Dinçer'in golüyle Kocaelispor durumu 3-0 yaptı.
Karşılaşma 3-0 Kocaelispor'un üstünlüğü ile sona erdi.Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2020, 20:56