Maç Sonucu ⚽

Çorum FK Ligin 7.haftasında Ergene Velimeşespor'a konuk oluyor. Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Çorum FK, çıkışını sürdürmek istiyor.
Geçtiğimiz hafta Niğde Anadolu'yu 4-0 gibi farklı bir skorla yenen Çorum FK, Tekirdağ'da 3 puan mücadelesi veriyor.
Maçı Elazığ bölgesi genç hakemi Ahmet Turan Timuroğlu yönetiyor.
⚽ DAKİKA 18: Ergene Velimeşespor Eser'in attığı golle 1-0 öne geçti.
İlk yarı Ergene Velimeşespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Maç sona erdi.Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 15:56