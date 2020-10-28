Maç Sonucu ⚽

Çorum FK Ligin 7.haftasında Ergene Velimeşespor'a konuk oluyor.

Maç Sonucu ⚽

Çorum FK Ligin 7.haftasında Ergene Velimeşespor'a konuk oluyor. Tekirdağ Mustafa Kemal Atatürk Stadyumu'nda oynanan maçta Çorum FK, çıkışını sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta Niğde Anadolu'yu 4-0 gibi farklı bir skorla yenen Çorum FK, Tekirdağ'da 3 puan mücadelesi veriyor.

Maçı Elazığ bölgesi genç hakemi Ahmet Turan Timuroğlu yönetiyor. 

⚽ DAKİKA 18: Ergene Velimeşespor Eser'in attığı golle 1-0 öne geçti.

İlk yarı Ergene Velimeşespor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maç sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020, 15:56
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