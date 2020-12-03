Maç sonucu ⚽

Çorum FK, Trabzon'da puan avında. 

Maç sonucu ⚽

Çorum FK, Trabzon'da puan avında. 

Çorum FK ligin 13. haftasında Hekimoğlu Trabzon'a konuk oluyor. Kırmızı Siyahlılar cezalı, sakatlıklar ve covid-19 vakaları nedeni ile bugünki maça 14 futbolcu ile çıkacak. 

Önceki hafta Manisa deplasmanında farklı mağlup olan Hekimoğlu ise sahasındaki bu maçı kazanarak moral bulmak istiyor. Maçı İzmir bölgesi tecrübeli hakemi Ferhan Kestanlıoğlu yönetiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR....

⚽Dakika 27: Caner Aktaş'ın golüyle Hekimoğlu Trabzon 1-0 öne geçti.

Karşılaşma Hekimoğlu Trabzon'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Güncelleme Tarihi: 03 Aralık 2020, 14:53
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YORUMLAR
Ümit ak
Ümit ak - 5 saat Önce

Hakemlerle gerçekten çok berbat.Bunun yanında kaleciler ve defans ve santrfor bu aralara takviye gerekli

corumlu
corumlu - 4 saat Önce

Corum spordan hic bir şey olmaz özcan başkan hepiniz istifa edin bırakın artık yeter ya

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