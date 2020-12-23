Maç Sonucu ⚽

Çorum FK ligin 16. hafta maçında  sahasında Hacettepe’yi konuk ediyor.

Maç Sonucu ⚽

Çorum FK ligin 16. hafta maçında  sahasında Hacettepe’yi konuk ediyor.

Çorum FK ligin 16. hafta maçında bugün sahasında Hacettepe’yi konuk edecek. Ligde play-off umutlarını ikinci yarıya taşımak isteyen kırmızı siyahlılar kalan yedi maçında iç sahada puan kaybı yaşamak istemiyor.

Çorum FK - Hacettepespor maçını Hatay bölgesi tecrübeli hakemi Deniz Kükrek yönetiyor.

                  MAÇTAN DAKİKALAR

⚽DAKİKA 11: Çorum FK korner atışında Umut kafa golüyle 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 42: Sinan Kurumuş'un frikikten attığı golle Çorum FK farkı 2'ye çıkardı. 2-0

Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 14:56
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