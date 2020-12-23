Maç Sonucu ⚽

Çorum FK ligin 16. hafta maçında sahasında Hacettepe’yi konuk ediyor.
Çorum FK ligin 16. hafta maçında bugün sahasında Hacettepe’yi konuk edecek. Ligde play-off umutlarını ikinci yarıya taşımak isteyen kırmızı siyahlılar kalan yedi maçında iç sahada puan kaybı yaşamak istemiyor.
Çorum FK - Hacettepespor maçını Hatay bölgesi tecrübeli hakemi Deniz Kükrek yönetiyor.
MAÇTAN DAKİKALAR
⚽DAKİKA 11: Çorum FK korner atışında Umut kafa golüyle 1-0 öne geçti.
⚽DAKİKA 42: Sinan Kurumuş'un frikikten attığı golle Çorum FK farkı 2'ye çıkardı. 2-0Güncelleme Tarihi: 23 Aralık 2020, 14:56