Maç Sonucu ⚽

Çorum FK Yeni Şehir Stadyumu'nda Kocaelispor'u ağırlıyor.

Grup'ta play-off umutlarını devam ettirmek isteyen kırmızı siyahlılar potanın dışında kalmak istemeyen Kocaelispor önünde 3 puan arıyor.

Çorum FK’da cezalı Cengiz dışında eksik bulunmuyor.

Karşılaşma İzmir bölgesi genç hakemi Mehmet Çağatay'ın düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 13: Kocaelispor Tahir'in penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

DAKİKA 16: Çorum FK çok tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Serbest vuruşta topun bşına geçen Sinan'ın vuruşunu kaleci kurtardı.

DAKİKA 32:Çorum FK gole çok yaklaştı. Kaleci ile baş başa kalan Ömer Bozan'ın şutunu yine kaleci kurtardı.

DAKİKA 45:Sol kanattan gelişen Çorum FK atağında Ömer Bozan'ın ortası'nda Salih'in kafa vuruşu az farkla dışarı çıktı.

DAKİKA 45+4:Çorum FK'nın golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ceza sahası içinde Umut vuruşunda kaleciden dönen topa vuran Salih topu ağlara gönderdi ancak gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Çorum FK ikinci yarıya oyuncu değişikliği ile başladı. Hüseyin Bak'ın yerine Murat Türkkan oyuna girdi.

DAKİKA 54:Çalımlarla ceza sahası içine kadar giren Ömer Bozan'ın son vuruşu iyi olmadı.

DAKİKA 83:Ceza sahası içinde Sinan'ın vuruşunu kaleci kurtardı.

Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2021, 14:54