Maç Sonucu⚽

Çorum FK ligin 35. hafta maçında başkentte Hacettepespor'a konuk oluyor.

Ligin ikinci yarısında üçüncü haftadan itibaren yakaladığı çıkış ile play-off potasına çok yaklaşan ve en büyük favorilerden birisi olarak gösterilen Çorum FK evinde Hekimoğlu ardından Urfaspor deplasmanında ve son olarakta geçtiğimiz hafta sahasında Uşakspor önünde aldığı mağlubiyetlerle yarışta büyük yara aldı. Play-off umutlarını büyük oranda bitiren ve mucizelere bırakan kırmızı siyahlı takımda hedef ligin kalan dört maçını kazanarak rakiplerinin kaybedeceği puanlarla umutlanmak.

Çorum FK’da sakatlıkları nedeni ile sezonu kapatan Ertuğrul ve Tarık dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Karşılaşma Ordu bölgesi hakemi Adem Cinek'in düdüğü ile başladı.

MAÇTAN DAKİKALAR...

⚽DAKİKA 19: Çorum FK Ömer Bozan'ın attığı golle 1-0 öne geçti.

⚽DAKİKA 24: Hacettepespor Serdarcan'ın penaltıdan attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1

İLK YARI 1-1 SONA ERDİ

Güncelleme Tarihi: 22 Nisan 2021, 16:53