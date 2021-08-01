Madalya koleksiyoncusu YİĞİT Ailesi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan Yiğit ailesinin üyeleri, güreşte Avrupa ve Türkiye şampiyonalarında kazandıkları madalyalarla adeta koleksiyon oluşturdu.

Çorum’un İskilip ilçesine bağlı Beyoğlan köyünde yaşayan Yiğit ailesi, güreşte başarılı sporcular yetiştiriyor. Yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen güreş turnuvalarında dereceler elde eden ailenin güreşçi sporcuları Ferhat, Özgür, Hasan ve Ferami Yiğit ile Mustafa Karabuğa bugüne kadar yüzlerce madalya ve kupalar kazandılar.

Son olarak ailesinde ve çevresinde sarı fırtına olarak adlandırılan Ferdi Yiğit, Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen U-15 Güreş Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü oldu. İskilip Belediyespor Güreş Takımı sporcusu Yiğit’in, Avrupa’daki bu başarının ardından geçtiğimiz günlerde de Kırkpınar güreşlerinde Teşvik 1 Boy'da şampiyon oldu. Genç güreşçinin bu başarısı hem ilçede hem de doğup büyüdüğü köyde büyük mutluluğa neden oldu.

Ailenin bütün fertlerinin sporcu olduğunu dile getiren Kemal Yiğit, “Dedem ve babamın ardından çocuklarımızda güreşçi oldu. Çocuklarla gurur duyuyorum. Ferhat, Avrupa’daki başarısı göğsümüzü kabarttı. Bu çocukların yetişmesinde emeklerini esirgemeyen Adem hocamıza da teşekkür ediyorum” dedi.

İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük ise Yiğit ailesinin evinin madalyalarla dolu olduğunu belirterek, “Ailemiz sporcu bir aile. Belediyemiz sporcularından olan Ferhat hem yurt içinde hem yurt dışında elde ettiği başarılarla bizleri gururlandırdı. Ferhat’ın bu başarısı diğer gençlere de örnek olacak. Ondan yeni başarılar bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Ferhat Yiğit’in babası Mehmet Yiğit de oğlu Avrupa 3’cüsü olduğunda büyük bir sevinç yaşadıklarını aktararak, “Ferhat’ın ilerde olimpiyat ve dünya şampiyonu olmasını temenni ediyorum. İnşallah başaracak, buna inanıyorum” cümlelerine yer verdi.

Hedef dünya ve olimpiyat şampiyonluğu

Bulgaristan’ın Sofya kentinde düzenlenen U-15 Güreş Şampiyonası'nda Avrupa üçüncüsü olan Ferhat Yiğit, “Bulgaristan’da düzenlenen şampiyonada ülkeme bronz madalya kazandırdım. İnşallah ilerde dünya ve olimpiyat şampiyonluğu kazanarak Türkiye’ye altın madalya getirmek istiyorum” diye konuştu.