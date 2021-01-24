Manisa provası tamam

HARUN AKKAYA

Çorum FK ikinci yarının ilk maçında Manisa FK ile deplasmanda oynayacağı maçın taktik provasını yaptı. Teknik Direktör İsmet Taşdemir yönetiminde Yeni Şehir Stadyumunda yapılan çalışmaya izinli olan kaptan Umut ile hafif bir sakatlığı buluman Mikail dışında tüm futbolcular katıldılar.

Teknik Direktör İsmet Taşdemir, Manisa FK maçında onbirde düşündüğü isimlerden kurulu takıma karşı diğer kadroya rakibin oyun sistemini uygulattı. Önce taktiksel olarak başlayan çalışmada İsmet hoca sık sık oyunu durdurarak rakibin oyun taktiği konusunda uyarılarda bulundu ve dikkat edilmesi gereken noktaları uygulamalı olarak gösterdi.

Oldukça tempolu geçen taktik çalışma sırasında futbolcularında moralli olması dikkat çekti.

Kırmızı Siyahlı takımın dünki antrenmanını ise İsmet hoca iptal etti. Yoğun geçen maç ve antrenman programı nedeni ile futbolcuların yorgun olması nedeni ile dünki antrenmanı iptal eden İsmet hoca takımı dinlendirdi.

Çorum FK bugün sabah yapacağı antrenmanla Manisa FK maçının hazırlıklarının Çorum etabını tamamlayacak. Kırmızı Siyahlı takım öğlen yemeğinin ardından Ankara’ya gidecek ve burdan uçakla İzmir’e geçecek. Kafile Manisa’da yarın yapacağı antrenmanla zorlu maçın hazırlıklarını tamamlayacak.