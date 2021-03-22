Mehmet Sedef ve Salih Zafer bu hafta da yok

HARUN AKKAYA

Çorum FK’da sakatlardan yine kötü haber. Mehmet Sedef ve Salih Zafer’in Kahramanmaraşspor maçında da forma giyemeyecekler.

İki maçtır sakatlıkları nedeni ile forma giyemeyen iki futbolcu Mehmet Sedef ve Salih Zafer’in tedavilerinin devam ettiği bu iki futbolcununda çarşamba günü oynanacak Kahramanmaraşspor maçında forma giyemeyecekleri açıklandı. Tedavileri devam eden Mehmet Sedef ve Salih Zafer’in gelecek hafta içi Erzincan maçına kadar tedavilerinin tamamlanarak takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Kıvanç ve Nafican ile sarı kart cezalısı Mikail de Kahramanmaraşspor maçında forma giyemeyecekler.

Güncelleme Tarihi: 22 Mart 2021, 17:48