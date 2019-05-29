Mert Kuz final grubu kadrosunda

HALİL ÖZTÜRK

TÜFAD Genel Merkezi tarafından bu yıl 6. sı düzenlenen Geleceğin Futbol Şenliğine katılan Çorum takımı oyuncularından Gençlerbirliği kulübü futbolcusu Mert Kuz 48 kişilik final grubu kadrosuna girmeyi başardı.

TÜFAD Çorum Şube Başkanı Remzi Karahan 13-16 Nisan tarihleri arasında Antalya’da 46 şubeden 552 sporcunun katıldığı 6. Geleceğin Yıldızları Futbol Şenliği’nde Çorum karmasında forma giyen Mert Kuz’un scaut ekiplerinin raporu doğrultusunda 48 kişilik final grubu kadrosuna çağrıldığını açıkladı.

Karahan, TÜFAD’ın Türk futboluna yeni yıldızlar kazandırmak amacı ile düzenlediği ‘Çocuğun ve topun olduğu yerde TÜFAD olacaktır’ sloganı doğrultusunda yapılan şenlikte Mert Kuz’un performansı ile final grubu kadrosunda mücadele edecek 48 isimden biri olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Türkiye genelinden gelen 46 takımdan seçilen 48 isim Eylül açı içinde yapılacak olan final organizasyonunda TÜFAD Scaut ekibi ve milli takım teknik heyetinin izleyeceği maçlarda forma giyecekler.

TÜFAD Başkanı Remzi Karahan il karması antrenörleri ve kulüp antrenörlerine bu katkılarından dolayı teşekkür etti sporcu Mert Kuz’a ise hem okul hemde futbol hayatında başarılar diledi.