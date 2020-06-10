'Millet Bahçesi’ne Çorumspor anıtı yapılsın' önerisi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK, taraftarları Samsun'un ardından Çorum'a da Millet Bahçesi içine Çorumspor Anıt'ı yapılması için sosyal medyadan ayaklandı.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in yapımı devam eden Millet Bahçesi içine Samsunspor’a yakışır bir futbol anıtı yapacaklarını açıklamasının ardından Çorum FK taraftarları da Çorum'da Millet Bahçesi içine Çorumspor Anıt'ı yapılması için sosyal medyadan seslerini duyurmaya çalıştı.

Millet Bahçesi'ne yapılacak Çorumspor Anıtı'nın hem anlamlı hem de şehrin tanıtımı için çok güzel bir çalışma olacağını belirten taraftarlar, bu konuda Çorum Belediyesi'nin yapacağı bir çalışmayı dört gözle beklediklerini ifade etti.

Güncelleme Tarihi: 10 Haziran 2020, 15:34