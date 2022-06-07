Milli sporcu tekrar spor hayatına dönmeyi bekliyor

FATİH BATTAR

Çorum'da bir binada patlama sonucu elleri yanan Çorumlu Milli Güreşçi Tansel Can Örtücü, spor hayatını etkileyecek kadar ciddi yara aldı. Deri nakli yapılan genç sporcu tekrar spor hayatına dönmeyi bekliyor.

Milli Güreşçi Tansel Can Örtücü, 10 gün önce Çorum’un Sungurlu ilçesinde meydana gelen patlamada yaralandı. 10 gün içinde çok titiz bir tedavi sürecinden geçen milli sporcunun ellerine Ankara Şehir Hastanesi’nde ellerine deri nakli yapıldı.

Bugüne kadar minderde aldığı başarılarla hem Çorum’un hem de Türkiye’nin göğsünü kabartan milli sporcu, 3.derece yanıkla tedavisi sürüyor. Milli sporcunun tek hedefi ise yeniden iyileşerek minderde başarı yakalamak.

Patlama anında yaşadıklarını ATV’ye anlatan Örtücü; “Çok kötü bir andı. Alevler mücadele etmek çok zordu. Bir anda can halviyle hepimiz dışarı çıkmayı düşündük.” dedi