Minik pehlivanların millilik sevinci

HALİL ÖZTÜRK

11 Yaş Minikler Serbest Güreş milli takım kampına Çorum’dan üç minik pehlivan çağrıldı.

Çorum Belediyesi Gençlikspor’dan 52 kiloda sıkletinde tüm maçlarını puan vermeden kazanan ve şampiyonanın en teknik sporcusu seçiler Talha Mert Özboyacı ve 30 kiloda üçüncü olan Yusuf Eren Koçak milli takım kampına katılacaklar.

Diğer millilik sevinci yaşayan sporcu ise çalışmalarını Osmancık’ta Antrenör Abdullah Çakırer yönetiminde sürdüren 68 kiloda M. Anıl Kara oldu.

11 Yaş Serbest Güreş minik erkekler serbest güreş milli takım kampı 31 Temmuz ile 14 Ağustos tarihleri arasında İzmir Grrand Demiryol İş Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde yapılacak.

Kampa gelecek tüm katılımcılar 1 gün önceden covid-19 testi yaptırmaları zorunlu.