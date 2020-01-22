HARUN AKKAYA

Ligde son üç maçından puansız ayrılan Çorum Futbol Kulübünde moraller bozuk.

Kırmızı Siyahlı takım son maçında evinde İnegölspor önünde aldığı 3-1’lik mağlubiyetin ardından hafta sonunda Gümüşhanespor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Bahri Kaya yönetiminde tesis 1 nolu sahasında yapılan antrenmana parmağındaki ağrı nedeni ile Osman Bodur dışında tüm futbolcular katıldılar. Dizinden sakat olan kaleci Deniz ise takımdan ayrı olarak salonda özel program dahilinde çalıştı.

Çalışma öncesinde futbolcularla sahada kısa bir toplantı yapan Teknik Direktör Bahri Kaya takım olarak toparlanması gerektiğini belirterek futbolculardan kendilerini tam olarak çalışmaya ve maçlara hazırlamalarını istedi. Kaya, ligin uzun bir maraton olduğunu ve önlerinde maçları kazanarak yeni bir çıkış yapmak zorunda olduklarını belirterek futbolculardan buna göre çalışma ve maçlara kendilerini en iyi şekilde hazırlamalarını istedi.

Haftanın ilk antrenmanında toplu olarak yapılan koşu ve beşe ikinin ardından İnegölspor maçında forma giyenler düz koşu ile çalışmayı tamamladılar. Kırmızı Siyahlı takımda diğer futbolcular ise yarı sahada minyatür kale maç yaptılar.

Çorum FK, Gümüşhanespor maçının hazırlıklarını bugün saat 10 ve 14.30’da yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.