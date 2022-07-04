Mücahit Çelik Avrupa Şampiyonu

Çorum GEM’de yetişen Mücahit Çelik U 20 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Mücahit Çelik Avrupa Şampiyonu

HARUN AKKAYA
Çorum GEM’de yetişen Mücahit Çelik U 20 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında altın madalya kazandı.

İtalya’nın başkenti Roma’da yapılan U 20 Avrupa Serbest Güreş Şampiyonasında 96 kiloda milli mayoyu giyen Mücahit Çelik şampiyon oldu.Eleme maçlarını kazanarak yükseldiği final maçında Ukraynalı rakibi İvan Prymachenko’yu (12-2) teknik üstünlük ile yenerek şampiyonluğu kazandı.

Çorum Güreş Eğitim Merkezinde gündüzlü olarak Fatih Erdin ile birlikte çalışan genç güreşçi iki yıl öncesine kadar Çorum’da çalışmalarını sürdürdü. Geçtiğimiz yıl ise  Çorum’dan ayrılarak Ankara Tedaşspor’a transfer olmuştu.

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