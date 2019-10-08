Muhammed Eren Güler Dünya üçüncüsü oldu

HALİL ÖZTÜRK

Çorum Gençlik Akademispor Kulübü sporcusu Muhammed Eren Güler Dünya üçüncü oldu. Antalya’da 27 Eylül ile 6 Ekim tarihleri arasında Antalya’da yapılan Gençler Dünya Muay Thai Şampiyonası’nda 91 kilo üst genç erkeklerde mücadele etti.

Muhammed Eren Güler zorlu rakiplerini yenerek yükseldiği yarı final maçını kaybederek sıkletinde üçüncü oldu ve bronz madalya kazandı. Başarılı sporcu kendisine bu zorlu organizeye hazırlayan antrenörlerine ve destek veren herkese teşekkür etti.