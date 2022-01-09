Muhammed’in baba acısı

Çorum FK’da Muhammed Fettahoğlu’nun baba acısı.

İkinci yarı hazıklıkları için takım ile birlikte Antalya’ya giden Muhammed Fettahoğlu ün akşam saatlerinde acı haberi aldı.

Babası Rize Çayeli’nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği tecrübeli futbolcuya zorlukla söylendi. Bu haber üzerine yıkılan Muhammed Fettahoğlu fenalık geçirdi.

Yapılan müdahelenin ardından kendine gelen Muhammed Fettahoğlu hemen uçakla Trabzon’a gitti. Fettahoğlu’nun bugün babasının cenaze törenine katılacak.

Çorum HAKİMİYET merhuma Allah’tan rahmet ailesi ve yakınları ile Muhammed Fettahoğlu ile tüm Çorum FK’ya başsağlığı diler.