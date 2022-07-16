Mustafa Eren kiralık döndü

MURAT KARASU

Çorum FK’nın genç futbolcusu Mustafa Eren Damar kiralık olarak takımında forma giymeye devam edecek.

Geçtiğimiz sezon ikinci yarısında takımda forma şansı bulan ve oynadığı futbolla dikkat çeken Mustafa Eren Damar’a Eyüpspor talip olmuştu.

Yapılan görüşmeler sonrasında genç futbolcunun bonservisinin verilmesi konusunda iki kulüp anlaştı.

Genç futbolcunun 1. ligde forma giymesi zor olması nedeni ile kiralık olarak Çorum FK’da giymesi teklifi iki kulüp tarafından kabul edildi.

Mustafa Eren Damar bugün başlayacak kampta kırmızı siyahlı takımla antrenmanlara devam edecek.