‘Muzaffer Külcü’nün ismi verilsin’

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, StadiumDB.com tarafından her yıl yeni tamamlanan statlar arasında internet üzerinden yapılan değerlendirmede Çorum Yeni Şehir Stadı’nın Dünya 5.’si olduğunu hatırlatarak, stada Çorum önceki dönem Belediye Başkanı Muzaffer Külcü’nün isminin verilmesi gerektiğini söyledi.

Dünyanın en iyi statları yarışmasında 5. olan Çorum Yeni Şehir Stadı’nın yapımında büyük emeği olan Muzaffer Külcü’ye teşekkür eden Bekir Özsaçmacı, “Dünya genelinde Çorum adının duyulmasında önemli bir eser olan ve marka şehir vizyonunun uzun vadeli bir değerlendirme ürünü olduğunu bu vesile ile uygulamalı görmüş olmaktayız” dedi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şunları dile getirdi:

“Çorum Belediyesi tarafından inşa edildikten sonra Gençlik ve Spor Bakanlığına devredilen Çorum Yeni Şehir Stadı, 2020 yılında tamamlanan statların yarıştığı ‘2020 Yılın Statları’ yarışmasına aday gösterilmişti. StadiumDB.com tarafından her yıl yeni tamamlanan statlar arasında internet üzerinden yapılan değerlendirmeyle dünyanın en iyi statları belirlendi.

Kazanılan iki ödülden birini internet kullanıcılarının oyları, diğerini ise uzman mimarlar belirledi. İnternet kullanıcılarının oyları tarafından belirlenecek ödül 'Halk ödülü' olarak nitelendirilirken, uzman mimarlar tarafından belirlenecek ödül ise 'Jüri ödülü' olarak tanımlanıyor.

Bu yıl 11.’si düzenlenen yarışma kapsamında 2020 yılında hizmete giren statlar arasında 2'si Türkiye'den toplam 20 stat, ‘2020 Yılın Stadı’ adayı olarak belirlendi. Türkiye'nin, Çorum Yeni Şehir Stadı ve İzmir Gürsel Aksel Stadı ile 2 statla temsil edildiği yarışmada Amerika'dan 4, Japonya ve Katar'dan 2'şer, Gürcistan, İsrail, İngiltere, Şili, Avustralya, İsviçre, Fildişi Sahilleri, Romanya, Malezya, Çin'den birer stat ‘Yılın Stadı’ seçilmek için yarıştı. Sporseverlerin internet üzerinden 7 Mart'a kadar yaptıkları oylamada 20 stat arasında 5. olan Çorum Yeni Şehir Stadı, ardından stadyum mimarlarından oluşan jürinin değerlendirmesiyle ilk on stat arasında jüri değerlendirmedi.

Dünyanın en iyi statları yarışmasında Halk ödülünde 5. olan Çorum Yeni Şehir Stadı’nın yapımında emekleri olan Sayın Muzaffer Külcüye teşekkür etmek gerekmektedir.

Dünya genelinde Çorum adının duyulmasında önemli bir eser olan ve marka şehir vizyonunun uzun vadeli bir değerlendirme ürünü olduğunu bu vesile ile uygulamalı görmüş olmaktayız.

Bugün, belediyenin yeni açılacak imar alanları ve sahaların konuşulduğunu basın ve kamuoyu nezdinde takip etmekteyiz. Ortak akıl olarak kamuoyuna sunulan çalışmanın hangi ortaklıkları bahsettiğini anlamasam da akıl kısmında değerlendirme yapabiliriz.

Yukarda bahsetmiş olduğum stadyum örneğinde olduğu gibi marka şehir oluşturulurken sunulan algı ‘ortak’ olduğundan öncelikle bu samimiyeti uygulamada görülmesi bir gerekliliktir. Bu nedenle isim konulmayan stadyumun adının Muzaffer Külcü olabilmesi kamuoyuna sunulan ‘ortak’, ‘akıl ‘ konusunda inandırıcı olur. Yoksa akıl, olan ile alan arasına sıkışması sonucu mecburi istikamete mahkum kalır.

Sonuç olarak, şehir markalaşması şehir için bir algı oluşturmak ve onu tanıtmaktan çok daha fazla bir şeydir. İlgi ve dikkat çekici bir yer kimliği ve şehir bilinci oluşturmak, mali yatırım ve politik sermayeyi çekmek, ekonomik tabanlı davranışını değiştirmek gibi sosyo-kültürel tabanlı süreçleri içermektedir.

Bu nedenle kentlerde yaşayan bireyleri doğru anlayabilen, algılarını ve onlardan gelen mesajları doğru yönetebilen markalar, gelecekte varlığını korurken; doğru okuyamayanlar ise gelecekte sadece varlıklarını değil, zihinlerimizde yer alan varlıklarını da yitireceklerdir.”

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2021, 17:27