Nafican Konyaspor’a yakın

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK’nın Ümit Milli futbolcusu Nafican Yardımcı transferinde sona gelindi.

Genç futbolcunun Konyaspor, Malatyaspor ve Fatih Karagümrük kulüplerinden birisine hafta sonunda transferinin kesinleşmesi bekleniyor.

2001 Çorum doğumlu Nafican Yardımcı Çorum FK alt yapısında forma giydikten sonra 2018-19 sezonunda kırmızı siyahlı takımda profesyonel imzayı attı. Üç sezondur Çorum FK formasını giyen Nafican Yardımcı geçen sezon gösterdiği performansla Ümit Milli takım kampına davet edildi. Başarılı performansı geçirdiği sakatlık nedeni ile ara vermek zorunda kalan Nafican Yardımcı sezon başında transfer teklifleri almıştı.

Fatih Özcan’ın oynayacağı bir takıma verme isteği nedeni ile belirsiz bir hal almıştı. Yapılan görüşmelerde sona gelindiği ve Nafican için Konyaspor, Malatyaspor ve Fatih Karagümrük takımlarının temasta olduğu öğrenildi.

Nafican transferinde Konyaspor’un önde olduğu ve genç futbolcunun hafta sonunda yapılacak olan görüşmeler sonunda yeşil beyazlı kulüple anlaşması bekleniyor.

Edinilen bilgilere göre Çorum FK’nın istediği bonservis rakamının yanında Nafican’ın sonraki tranferinden de bir yüzde istediği belirtildi.