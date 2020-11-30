NEFESiMiZ YETMEDi

HALİL ÖZTÜRK

Çorum FK 24 gün sonra çıktığı ilk maçta evinde Erzincanspor ile son dakikalarda yediği golle 2-2 berabere kalarak haftayı bir puanla kapattı.

5 Kasım’da Ziraat Türkiye Kupası’nda Eyüpspor ile oynadığı maçın ardından çıkan covid-19 vakaları nedeni ile maçları ertelenen kırmızı siyahlı takım dün Erzincanspor karşısına 15 futbolcu ile çıktı. İki kırmızı siyahlı takımın maçında konuk takım adeta 1-0 önde başladı. Henüz 3. dakikada bulduğu golle öne geçen Erzincanspor ilk yarıda daha üstün bir futbol oynayan takım görünümündeydi.

İkinci yarıda ise Çorum FK Kerem Çağatay’ın yerine Mikail’i alarak başladı ve tamamen farklı bir görüntü ortaya koydu. Rakip kaleyi ablumaya alan Çorum FK, Cengiz’in golü ile beraberliği sağladı hemen ardından Muhammet Fettahoğlu ile rakibi önünde 2-1 öne geçti. Golden sonrada belkide maçı bitirecek pozisyonları bulmasına karşın final paslarında hem hata yapan Çorum FK son 15 dakikada ise topu ilerde tutmayı başaramadı.

Orta saha savunmanın içine kapanınca konuk takım tüm hatları ile yüklendi ve üst üste girdiği pozisyonlarda son vuruşlarda başarılı olamazken bazı pozisyonlarda ise savunma topu çizgi üzerinden çıkardı. Bu baskıyı atlatamayan ve kulübere hamle şansıda bulunmayan Çorum FK 89. dakikada yediği golle bu kritik maçtan üç puan yerine bir puanla ayrılmak zorunda kaldı. Uzatma dakikalarında yine konuk takım etkili oldu bu bölümde Erzincanspor galibiyet golüde bulabilirdi. Bir tarafta 14 kişi çıkan Çorum FK diğer tarafta 15 kişi çıkan Erzincanspor maçından takımlar 2-2 beraberlik ve birer puanla ayrıldılar.

MAÇTAN DAKİKALAR:

3. dakikada konuk Erzincanspor ilk atağında golü buldu. Ani gelişen Erzincanspor atağında Mustafa Ethem topla hareketlerdi sağ kanattan ileri çıkan Niyazi Batuhan’ın önüne bıraktı bu futbolcu çapraz pozisyonda topla ceza sahasına girdi kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı kalecinin kapattığı köşeye sert vuruşunda top Çorum FK ağlarına gitti ve Erzincanspor maça 1-0 önde başladı.

17. dakikada Çorum FK savunmasında Nafican’ın hatasında Niyazi Batuhan sağ çaprazdan ceza sahasına girdi kaleci Onur ile karşı karşıya kaldığı anda sert vurdu kaleci Onur topu köşeden çıkardı ve rakibe gol izni vermedi.

45+2. dakikada sağ kanattan Çorum FK’nın kazandığı korner atışında Ertuğrul ortaladı altı pasa yakın noktada Yılmaz Can bom boş durumda kötü vurdu topu üstten auta attı ve ilk yarıyı konuk Erzincanspor 1-0 önde tamamladı.

53. dakikada Çorum FK beraberlik golünü buldu. Orta alanda topla buluşan Onur savunma arkasına haraketlenen Cengiz’in önüne mükemmel bir top attı Cengiz topla buluştu ceza sahasına girdi kalecinin altından topu Erzincanspor ağlarına göndererek skoru 1-1 yapan golü attı.

59. dakikada Çorum FK öne geçiren gol geldi. Sol kanattan kullanılan korner atışında Sinan kafayı vurdu savunmaya çarpan top Muhammet Fettahoğlu’nun önünde kaldı bu futbolcunun dönerek sert vuruşunda top köşeden Erzincanspor ağlarına gitti ve ev sahibi takım 2-1 üstünlüğü yakaladı.

67. dakikada Çorum FK üçüncü gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Cengiz’in pasında Yılmaz Can topla buluştu ortada Sinan’ın önüne çıkardı bu futbolcunun dokunduğu topu kaleci Murat çeldi kornere giden topa Ertuğrul yatarak sert vurdu ağlara gitmekte olan topu son anda Abdullah çizgi üzerinden kornere atarak üçüncü gole izin vermedi.

85. dakikada Erzincanspor beraberlik golüne çok yaklaştı. Ceza sahasına yapılan ortada Mustafa Ethem topu indirdi penaltı noktasına yakın yerden Mustafa Ethem sert urdu top direğin dibinden auta gitti.

88. dakikada konuk takım beraberlik golünü buldu. Sağ kanattan kullanılan uzun taç atışında savunmadan seken topla yayın üzerinde buluşan Muhammed Samet sert ve düzgün bir vuruşla topu köşeden Çorum FK ağlarına göndererek maçın skorunu belirledi: 2-2